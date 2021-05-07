البحوث الفلكية يتوقع موعد سقوط الصاروخ الصينى

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور شفيق كحيل، باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن كل التوقعات تشير إلى سقوط الصاروخ الصينى فى تمام الساعة 12 مساء يوم 8 مايو أو 9 مايو 2021، وقد يتعدى ذلك التاريخ لأن الصاروخ ما زال فى مداره.





جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى "أون لاين"، للمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالى، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصينى.

وأوضح كحيل أن توقيت سقوطه يتوقف على معدل فقدانه كتلته خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن المياه تغطى أكثر من 70% من سطح كرة الأرض، وبالتالى هى نفسها نسبة سقوطه فى المياه.

ومن المرجح، أن يسقط جزء من الصاروخ الصينى Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضى إلى الغلاف الجوى للأرض فى الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله الغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كان الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف تفاصيل تداول المواقع العالمية و الخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة؛ مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.