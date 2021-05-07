البحوث الفلكية تعلن توقيت مرور الصاروخ الصينى فوق مصر اليوم

وأشار الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مؤتمر صحفى "أونلاين" للمعهد القومى للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصينى، إلى وجود تواصل من المعهد المصرى مع الجانب الصينى بشكل مباشر لمتابعة تطورات وضع الصاروخ لديهم.
ولفت إلى أن غرفة عمليات المعهد مشكلة ومجتمعة بشكل مستمر لمتابعة الأزمة، مؤكدا أنها حوادث الحطام الفضائى متكررة وأن الصاروخ الصينى ليس الأول من نوعه.
كان قد كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصينى Long March 5B CZ- 5B عن السيطرة، مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.
وأوضح أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصينى Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضى إلى الغلاف الجوى للأرض فى الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.
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