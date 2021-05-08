بمليون دولار.. عرض زجاجة نبيذ أرسلت إلى الفضاء بمزاد علنى

جدة - نرمين السيد - وقال تيم تيبترى، المدير الدولى لقسم النبيذ والمشروبات الروحية فى "كريستى"، إن "النبيذ الذى عتق فى الفضاء "نضج فى بيئة فريدة" تشبه انعدام للجاذبية على متن المحطة".
وأضاف تيبترى: "الرحلة حولت زجاجة قيمتها 10 آلاف دولار من النبيذ المعروف بتعقيده ونضوجه الحريرى ونكهته التى تحمل رائحة التوت الأسود والسيجار والجلد، إلى حادث علمى غير مسبوق، لكنها تظل زجاجة نبيذ فاخرة".
وأوضحت "كريستى" البريطانية، أنه تم عرض زجاجة نبيذ من نوع "بيتروس 2000" للبيع، وهى واحدة من 12 زجاجة أرسلت إلى الفضاء فى نوفمبر 2019، ليستكشف الباحثون إمكانية الزراعة خارج الكوكب.
وعادت الزجاجات بعدها بنحو 14 شهرا، شهدت تغييرا طفيفا، وفقا لخبراء النبيذ الذين أخضعوا عينات منها للتذوق فى فرنسا.
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