بمواصفات خيالية.. شاومى تطلق أجهزة تابلت Mi Pad 5 خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وتحتوى الأجهزة الجديدة على عدد من الإمكانات الفائقة والتى باستطاعتها المنافسة مع أجهزة تابلت Galaxy Tab من شركة سامسونج وMate Pad Pro من شركة هواوى، بحسب موقع GSMArena.

ومن المقرر أن تأتى أجهزة التابلت Mi Pad 5 من شاومى ببطارية سعة 8.520 مللى أمبير فى الساعة، حيث ستكون البطارية مزدوجة كل منها بسعة حوالى 4260 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بحوالى 76 واط.

وتم اعتماد أجهزة التابلت Mi Pad 5 من شاومى من وكالة 3C الصينية، حيث ستأتى بشاشة كبيرة قياس 11 بوصة، من نوع LCD، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، بالإضافة إلى قلم ذكى.

وستعمل أجهزة تابلت Mi Pad 5 القادمة من شاومى بمعالجات Snapdragon 780G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع شرائح 5 و7 نانومتر.

وفقا للتسريبات فإن أجهزة تابلت Mi Pad 5 من شاومى ستأتى بـ 3 كاميرات خلفية مثل هواتف Mi 11 ، ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 46 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمق.