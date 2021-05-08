فيديو: اسمع منى.. مصر تسابق الزمن نحو التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت خلال حديثها فى برنامج "اسمع منى" المذاع عبر الراديو 9090، أن الديوان كان بمثابة الجهاز الإدارى للدولة، والذى ينظم المعاملات بين الأفراد والدولة، لتقديم خدمة مميزة.

وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدولة التى تحرص على خدمة المواطنين، بشكل يحفظ كرامتهم، دون أى تعب، لافتة إلى إنشاء أول بوابة حكومية إلكترونية لهذا الغرض عام 2004.

وأكدت أن البوابة سهلت على الموطنين خدمات كثيرة، الأمر الذى جعل الحكومة تنشئ منصة مصر الرقمية، وتخطط لتوسيع أهدافها بشكل أكبر خلال الفترة المقلبة.

ولفتت مقدمة "اسمع منى" إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تسهيل كافة الخدمات المقدمة للمواطن، الأمر الذى ظهر جليًا فى افتتاحه مجمع الوثائق المؤمنة، والذى يعد من أكبر خطوات مصر نحو التحول الرقمى.