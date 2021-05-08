أكلة سهلة.. الشيف حسن حسونة يقدم طريقة عمل شوربة الطماطم والفراخ المحشية

جدة - نرمين السيد - وعن طريقة عمل شوربة الطماطم، قال: "يتم تنظيف الطماطم، ونقسمهم 8 ونعلم على القشر، ووضعهم فى ماء مغلى، وبعد تقشير الطماطم يتم تصفيتها وتقشريها ووضعها فى المضرب أو الخلاط، وتحمير فص ثوم مطحون فى الزيت والزبدة، مع وضع بعض الدقيق والطماطم وماء ومعلقة صلصلة ثم وضعهم فى الخلاط، ثم وضع الخليط على النار ووضع الفلفل والملح ليكون القوام متماسك، ليقدم بعد ذلك وعليه الكريمة اللبانى".

وأما عن طريقة عمل الحمص قال، "يتم نقع الحمص لمدة يومين ووضعه على النار لمدة ساعتين، وتركه يبرد ثم تصفيته من الماء ويتم وضع الحمص فى أكياس فى الثلاجة، ويمكن استخدام الحمص بعد ذلك فى الأكلات المختلفة ومنها سلطة الحمص، بضربة فى الكبة مع وضع الطحينة ومكعبى الثلج، ثم وضعه فى بولة التقديم".

كما قدم طريقة عمل فراخ محشية قائلا: "يتم غسل الفراخ جديدا، وتحمير بصلة مع الفريك والملح والدقيق، وحشى الفراخ بالخليط، ويتم سلق الفراخ لمدة 20 دقيقة، ثم وضعها فى الفرن عقب السلق لتقدم بعد ذلك".