وكالة الفضاء الروسية: تحديد مكان وموعد سقوط الصاروخ الصينى التائه

جدة - نرمين السيد - وأضافت وكالة الفضاء الروسية ـ على قناتها الرسمية فى تطبيق "تيليجرام" حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن الصاروخ "لونج مارش 5 بى" الخارج عن السيطرة قد يصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم التاسع من مايو فى منطقة بحر تيمور جنوبى إندونيسيا.

وكان الصاروخ الصينى قد أرسل إلى الفضاء، ولكن خرج عن السيطرة ولم يعد بالامكان التحكم به، وتتابع الاقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ حول العالم.