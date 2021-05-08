فيديو- رمضان فى العالم.. المسلمون فى روسيا يصومون 22 ساعة

جدة - نرمين السيد -

وقالت مى إيهاب، إن عدد ساعات الصيام فى روسيا يصل إلى 22 ساعة، وأن شهر رمضان فى موسكو كالعيد تماما حيث يقام كل يوم احتفال، ولابد أن تتضمن العزومات شخصا يجيد قراءة القرآن الكريم، مع عدم تناول الأكل إلا بعد القراءة وسماع الخطبة.

وأوضحت أن مواعيد العمل كما هى لا تتغير، أما الخيمة الرمضانية فشيئ أساسى فى رمضان، ويفطر فيها أكتر من 600 شخص.