جوجل تتيح مزيدا من التحكم للمستخدم فى بياناته الخاصة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت "جوجل" إعلانا عن تدشين قسم أمان قادم فى "جوجل بلاى" (Google Play) يسهم فى مساعدة المستخدمين على فهم البيانات التى يجمعها التطبيق أو يشاركها، إذا كانت هذه البيانات مؤمنة، وتفاصيل إضافية تؤثر على الخصوصية والأمان.

كما تهدف الميزة الجديدة إلى توفير مزيد من التحكم للمستخدم فى بياناته الخاصة.

يأتى هذا الإعلان بعد تحديث نظام (آي او إس iOS 14.5) من شركة "آبل"، والذى قدم أيضًا ميزة أمان جديدة، حيث يتعين على التطبيقات طلب إذن لتتبع سلوك المستخدم.