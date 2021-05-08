رامبو وكراميلا.. محاولة لإعادة علاقة شيرى بـ عمرو

جدة - نرمين السيد - شهدت أحداث الحلقة الـ25 من المسلسل الإذاعى "رامبو وكراميلا"، المذاع على الراديو 9090، بداية مخطط القط كراميلا، والذى يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، مع صديقه الكلب رامبو والذى يجسد شخصيته الفنان شيكو، لسرقة شقة عمرو وشيرى.





وحاول رامبو وكراميلا ترتيب الشقة، حتى يظن عمرو أن شيرى هى من فعلت ذلك، ومن ثم يصالحها، بعد أن نشبت بينهما مشاجرة كبيرة.

ورفض القط كراميلا سرقة مقتنيات الشقة، إلا أن الكلب رامبوا، أقنعه، وذكره بالماضى، حيث كان يسرق وهو طفل.

"رامبو وكراميلا"، من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.

ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.