حامل المسك.. حديث يلخص السيرة النبوية

جدة - نرمين السيد - واختار حديثا يرويه الإمام بن أبى حاتم، ويرويه أبو نعيم فى الحيلية، أرى أنه ملخص للسيرة النبوية من أولها إلى آخرها "أوحى الله إلى شعيا، نبى من أنبياء بنى إسرائيل، إنى باعث نبياً أمياً أفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا، مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام، عبدى المتوكل المصطفى المرفوع، الحبيب المنتخَب المختار، لا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيما بالمؤمنين، يبكى للبهيمة المثقَلة، ويبكى لليتيم فى حِجْر الأرملة، ليس بفظّ ولا غيظ ولا سخاب فى الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قّوال بالخنا (قبيح الكلام)، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشى على القصب الرعراع (اليابس)، لم يُسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشراً ونذيراً، أُسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه، والعدل سيرتَه، والحق شريعتَه، والهُدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمدَ اسمه، أَهدى به بعد الضلالة وأُعلِّم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمّى به بعد النُّكرة، وأكثِّر به بعد القِلّة، وأغنى به بعد العَيْلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأُؤلِّف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأممٍ مختلفة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، أمراً بالمعروف ونهيا عن المنكر، وتوحيداً وإيمانا بى وإخلاصا لى، وتصديقاً بما جاءت به رسلى".

وأضاف أن الحديث بدأ بعدد من الشمائل والمعانى التى نريد لها أن تنتشر وتشيع فى المجتمع وأن يتخلق بها المستمعون، فالمرفوع هو صاحب الرفعة، رفيع القدر، شديد التسامى عن النقائص والصغائر، صاحب صفح، صاحب إحسان وكبير المنزلة والقدر.

وتابع: "أقول لكل واحد من المستمعين كن كبيرا، فى كل شىء، كن كبيرا فى التعامل مع الزوجة وعاملها بمنتهى الإحسان والعشرة الطيبة، والمعاملة الحسنة، كن كبيرا فى التعامل مع أبنائك فكن لهم أبا وأخا وصديقا وحبيبا، كن كبيرا فى التعاملات المالية ولا تقف عند الأشياء الصغيرة التى قال ربنا فيها: "وأحضرت الأنفس الشح".