فيديو- ولاد الأصول.. حكاية أحمد التونى ساقى الأرواح وسلطان المنشدين 

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تقديمه برنامج "ولاد الأصول" المذاع على الراديو 9090، اليوم السبت: "الشيخ أحمد التونى هو الوحيد اللى أنشد للوحدة الوطنية، زى ما أنشد فى مدح سيدنا النبى، أنشد كمان فى مدح سيدنا المسيح، حيث ولد فى سنة 1919 بقرية الحواتكة بمركز منفلوط فى أسيوط".
وأوضح خير: "يعد أشهر وأكبر منشدى الصعيد، وقدر بأدائه المتميز إنه يخرج بالأداء الصوفى من المحلية إلى العالمية، وتمت دعوته للمشاركة فى المهرجانات الموسيقية الروحية".
وتابع: "خلال رحلة التونى مع الإنشاد كان عايز يوصل رسالة عنوانها التسامح والتعايش للعالم كله، وركز فى إنشاده على الكلام وليس الألحان، فهو ينشد بشكل فطرى قائم على الارتجال".
وأكد محمد على خير: "كان مشهور بإنه ينقر السبحة على كوب زجاج، والشيخ التونى قدم التراث القديم كما جاء على ألسنة العارفين زى الجندى والرفاعى والدسوقى والكيلانى، وبدأ حياته ينشد مرتجلا دون مرافقة الألحان ليه، إلى أن عرف أهمية استخدام الموسيقى".
وواصل خير حديثه عن الشيخ التونى: "كان يحرص إنه يخاطب الإنسانية، وكان ليه جمهور ومريدين فى كل دول العالم، وكان قادر ينشد لمدة 6 ساعات متواصلة حتى قبل وفاته بعشر سنوات".
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