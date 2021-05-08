جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مرور الصاروخ الصينى فى الساعة العاشرة وأربع ثوان لمدة دقيقتين و30 ثانية فوق الصحراء الغربية، قائلا: "قد تكون هذه المرة رقم 10 لمرور الصاروخ فوق مصر منذ إعلان خروجه عن السيطرة".





وأشار القاضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إلى أن ارتفاع الصاروخ مازال كبيرا جدا (158 كم) والسرعة 28 ألف/كم فى الساعة. وأوضح أن علماء المعهد من خلال غرفة العمليات التى تم تشكيلها منذ إعلان خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، يتابعون باستمرار حركته ومواعيد مروره على مصر، مؤكدا أنه لا توجد أى قدرات أو حسابات فى العالم تستطيع التنبؤ بدقة بتاريخ أو مكان سقوط الصاروخ إلا بعد دخوله الغلاف الجوى بساعات قليلة، قائلا: "ما تردد عن سقوط الصاروخ فى السودان توقعات غير مؤكدة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة العاشرة فوق مصر.. الصاروخ الصينى يعبر الصحراء الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.