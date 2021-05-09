6 دول عربية بمأمن من الصاروخ الصينى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، أنه وبشكل مبدئى وبحسب آخر تحديثات فإن هناك 6 دول عربية أصبحت فى مأمن من سقوط الحطام فوقها ليس من بينها مصر.

وأفاد مركز الفلك الدولى فى منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن المرور الأول سيكون فى حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربى، والثانى على الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربى على الساعة 21:30 و23:00 توقيت جرينتش.

وأردف أن المرات الأربع التى سيمر فيها حطام الصاروخ الصينى، لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام، وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت فى مأمن من سقوط الحطام فوقها، وهذه الدول هى الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

وأشار مركز الفلك الدولى إلى أنه يتابع التحديثات القادمة للاطلاع على أى تغيير قد يحدث.

وكان الجيش الأمريكى قد قال قبل ساعات قليلة إن دولة تركمانستان ضمن قائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصينى.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية التى تمولها الحكومة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوى على الأرجح قرب شمالى نيوزيلندا، إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا يزال محل تكهنات.