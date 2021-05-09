مركز الفلك الدولى: معظم الدول العربية خارج نطاق خطر سقوط الصاروخ الصينى

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جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصينى فى الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش.
وكان الجيش الأمريكى قد قال قبل ساعات قليلة إن دولة تركمانستان ضمن قائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصينى.
وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية التى تمولها الحكومة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوى على الأرجح قرب شمالى نيوزيلندا، إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا يزال محل تكهنات.
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