صور .. فساتين للمحجبات تناسب أفراح عيد الفطر وصيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتعانى الفتيات وخصوصا المحجبات عند اختيار الفساتين سواء كانت رسمية أو غير رسمية، لرغبتهن المستمرة فى البحث عن إطلالة مناسبة تجمع بين الأناقة والبساطة المناسبة للحجاب، وفى الوقت نفسه عصرية وتواكب اتجاهات الموضة.

فالبعض يفضل اختيار الفساتين غير الرسمية أو التنورات الطويلة أو البدلات الكلاسيك فى الأفراح، بينما يوجد غيرهن يفضلن ارتداء الفساتين السواريه.

ويستعين البعض بموضة مختلفة من الفساتين منها الطويلة أو المدرجة أو التى بأكمام منفوخة أو الساتان عند الذهاب إلى الأفراح.

وللظهور بإطلالة أنيقة جذابة يختار البعض فستانا من الساتان المكسى والفستان المتدفق على شكل حرف A والذى يمنح مرتديته مزيد من الأنوثة والتألق، أو فستانا طويلا مصمما من التول والساتان فى مزيج فاخر وأنيق أيضًا، أو ارتداء الفساتين القطنية المميزة مع الكعب العالى وحقيبة يد مناسبة.

وتدور ألوان خلال ذلك الموسم حول البيج والأخضر الزيتونى والبنى المحروق وألوان الباستيل التى تناسب أجواء الربيع وغيره.