إنستجرام تعتذر لمستخدميها بسبب الاستورى

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس إنستجرام، آدم موسيرى، تعرض المنصة لخلل تقنى أثر على قصص ملايين المستخدمين وأبرز الأحداث.

وقال موسيرى: "بالنسبة للأشخاص المتأثرين بهذا الخطأ، فقد رأوا قصصهم التى كانت تعيد نشر المنشورات تختفى وأرشيفهم وقصصهم البارزة مفقودة".

وتزامنت تلك المشكلة مع اليوم الوطنى للتوعية بالنساء الأصليين المفقودات والمقتولات، مع منظمات مثل Red Dress تتساءل عما إذا كانت منشوراتها قد تم حذفها عن عمد.

وأوضح رئيس انستجرام: "هذا اليوم مهم للغاية لزيادة الوعى بهذه القضية الحرجة ودعم مجتمع السكان الأصليين على انستجرام"، مضيفا: "نعتذر لكل من شعروا أنهم لا يستطيعون لفت الانتباه إلى هذه الأسباب المهمة بشكل لا يصدق، والعديد من القضايا الأخرى فى جميع أنحاء العالم".