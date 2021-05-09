صور-إليس جوسون.. بالرغم من صغر سنها إلا أن أناقتها تسببت فى شهرتها بالفلبين

جدة - نرمين السيد - وتألقت إليس حتى أصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء بالفلبين. وبعد وصولها إلى قلوب الكثير من الجماهير لنجاحها فى مجال الأزياء والموضة إلا أنها شاركت فى مجال التمثيل وازدادت شهرتها فى الفلبين. وتحرص إليس جوسون على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، الذين يتخطون 3.4 مليون فرد، بأبرز إطلالاتها. وتتمتع جوسون بملامحها الجميلة وأزيائها الأنيقة وقوامها الرشيق، وتسبب ذلك فى شهرتها بعالم الأزياء والموضة.

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