صباحك ومطرحك.. مين صاحبك اللى ما تقدرش تستغنى عنه؟

جدة - نرمين السيد - وطرح الثنائى خلال الحلقة سؤالا: "من صاحبك اللى ما تقدرش تستغنى عنه فى حياتك؟" وتم خلال الحلقة استعراض بعض نماذج الأصدقاء منهم صاحبك اللى عنده أحدث الإصدارات فى الأغانى والأفلام واللى يقولك ده حلو وده أى كلام. والنموذج الثانى صاحبك اللى حافظ كل إفيهات الأفلام وتقوله الإفيه يكمله، واللى يكمل معاك أى اشتغالة ويبتكر ويجود من غير ما تكونوا متفقين. ونموذج الصاحب اللى بيحب الأكل واللى عنده خبرة بكل المطاعم وتسأله فى أى وقت هتاكل فين يقولك ويبعت لك المينيو، وصحبك عاشق التصوير.

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