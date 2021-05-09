من حمو بيكا لوزير الدفاع الأمريكى.. لماذا اهتم العالم بحطام الصاروخ الصينى؟

جدة - نرمين السيد - إلى هنا يبدو الخبر عادياً، ولكنه فى تقدير بعض المتابعين وأساتذة الإعلام، أحد تداعيات لحرب إعلامية كبيرة بين قوى عظمى، وصل تأثيرها إلى حمو بيكا! كيف حدث ذلك؟

فى مايو 2020، سقطت قطع من جسم صاروخ صينى أطلق عليه اسم "لونج مارش" على منطقة مأهولة فى كوت ديفوار بغرب أفريقيا، وألحق أضرارًا بعدة مبان، ولم يتسبب ذلك فى أية خسائر بشرية، على الرغم من عدم الإبلاغ عنه.

وقتها، مرَّ الحدث بشكل عادى، بل أكثر من عادى، وطواه النسيان، حتى أن الكثيرين لم ولن يتذكروا هذا الحادث فى الأساس.

اليوم، سقط حطام صاروخ صينى جديد تم إطلاقه فى آخر شهر أبريل، وبعد أن نفذ مهمته، سبحت حطامه شاردة فى الفضاء، إلى أن وقعت فى وقت مبكر من صباح اليوم بالمحيط الهندى، ودون أية خسائر بشرية، بل حدث ما سبق وصرحت به الصين فى الأيام الماضية، أن 90% منه ستحترق عند خولها المجال الجوى، وأنه سيهبط فى مكان ما فى المحيطات، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، خلال مؤتمر صحفى دورى إنه "بسبب التصميم التقنى لهذا الصاروخ، أكثرية مكوناته ستحترق وتُدمر خلال العودة للغلاف الجوى"، مؤكدًا أن "احتمال التسبب بأضرار للنشاطات الجوية أو (الأشخاص والمنشآت والنشاطات) على الأرض ضئيل جدا".

لقد فُزع العالم من حطام الصاروخ، وربما يكون فزعاً مقصوداً، وذلك بسبب حرب أخرى للسيطرة على الفضاء، بين دول العالم المتقدم، وأبرزها أمريكا والصين. من مصلحة واشنطن بكل تأكيد أن تضخم فى الحدث، وأن تثير فزع الناس بالعالم فى سياق حرب إعلامية واقتصادية ضد غريمتها الصاعدة بكل قوة، بكين، فكان من الطبيعى أن يخرج مايك هاورد الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية ليقول "نأمل بأن يسقط فى مكان لا يؤذى فيه أحداً" مشددا على أن الولايات المتحدة تتعقب مسار الصاروخ، بينما قبله خرج وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أن بلاده لا تنوى أبداً تدمير الصاروخ، لكنه ألمح إلى أن الصين لم تخطط بعناية كافية لإطلاقه.

محطة الفضاء المستقبلية التى وضعت الصين أول مكوناتها بالصاروخ "لونج مارتش 5 بى"، الذى سقطت حطامه اليوم، هو واحد من سلسلة مشروعات فضائية كبرى تنوى بكين أن تخوض من خلالها حرب واسعة للسيطرة على الفضاء، إذ تستثمر الصين مليارات الدولارات على برنامجها الفضائى سعياً إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة فى هذا المجال، وقد أرسل البلد الآسيوى العملاق أول مواطن صينى إلى الفضاء سنة 2003، كذلك وضعت فى مطلع 2019 مركبة عند الجانب المظلم من القمر، فى سابقة عالمية لم يصل إليها أحد.

واستطاعت بكين خلال عام 2020 أن تستحوذ على عينات من صخور القمر، كما أنها تخطط لإنزال روبوت صغير بعجلات على المريخ خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك لإيفاد بعثات بشرية إلى القمر بحلول سنة 2030، كذلك أعلنت أنها تريد بناء قاعدة على القمر مع روسيا.

فى سنة 2019 نشر موقع وكالة "بلومبرج" تقريراً أنجزته أجهزة الاستخبارات الأمريكية عن قدرات الصين المتصاعدة فى الفضاء، للسيطرة على الأقمار الصناعية وبحوث الفضاء، وأبرز التقرير أن هناك مخاوف كبيرة لدى القيادات الأمريكية من تقدم روسيا والصين فى مجال الحرب الإلكترونية، التى تتعلق بالتشويش أو تدمير أقمار صناعية التى تدور فى المدار حول الأرض.

ورجح تقرير الوكالة أن الصين تعتبر الفضاء نقطة ضعف عسكرية واقتصادية للولايات المتحدة، وأنه يمكن وضع أنظمة وأسلحة كهرومغناطيسية فى الفضاء يمكنها استهداف الأصول أو كل ما هو تابع للولايات المتحدة داخل المدار، وذكر التقرير أن أكبر المخاوف من الحرب الفضائية تبرز من عدم وجود قيود دولية تتعلق بالتسلح فى الفضاء، كما لا يوجد أية قواعد دولية فعالة تحد من الاستخدامات العسكرية فى المدار حول الأرض.

الفزع الذى صنعته آلة الدعاية الأمريكية من حطام الصاروخ الصينى، ربما يكون جزءً من حرب نفسية وإعلامية تشنها واشنطن ضد بكين، التى تقدمت أكثر وأكثر فى هذا المجال، وصارت تشكل خطراً كبيراً على الأمريكان.