فيديو- اسمع منى.. مصدر المعلومة وأهمية الكلمة

جدة - نرمين السيد - وقالت «الخطيب» إنّها كانت تريد البحث عن أمر ما، فبحثت على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، ووجدت مصادر كثيرة.

وأضافت أنّه من ضمن كل هذه المصادر وجدت مصدرًا على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتابعت: «المفاجأة أن منشور فيس بوك كان يحتوى على معلومات كتير مغلوطة، والمصيبة الأكبر أنّ هناك الكثير من الناس على السوشيال ميديا تفاعلت مع البوست وشيّرته، وكذا حد كاتب كومنت إن البوست فى معلومات غلط، بس طبعًا كله مش هيشوف الكومنت، بس المؤكد إنّه كله هيشوف البوست».

واستطردت: «لكم أن تتخيلوا كام واحد وصله معلومة غلط وبيتعامل مع البوست إنه مصدر موثوق فيه»، مشيرة إلى أهمية الكلمة فى الزمن القديم، وقيمتها، ومعرفة الناس بأن الكلمة مسئولية.

وأكّدت أنّه «أيام الزمن الجميل معظم اللي بيقول معلومة أو بيعبر عن رأيه كان بيعمل ده وهو قاعد على القهوة أو منتدى ثقافى أو مقال صحفى، فى الأول والآخر اللي كان بيقول المعلومة كنا واثقين فيه، بس كنا بنتكلم وش لوش مش من ورا الشاشات».