فيديو- مكسرات لميس.. أصل كلمات متداولة بين الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأشارت لميس جابر، فى حلقة الأحد من مكسرات لميس، عن معنى كلمة "توتة توتة خلصت الحدوتة"، وأوضحت أن توتة هى كلمة مأخوذة من اللغة المصرية القديمة وتعنى اكتمل أو خلصت.

وقالت لميس: "كلمة يحبى مأخوذة من (إهبو) أى ثعبان وتعنى يزحف كما مشتق منها أيضا حابى أى إله النيل"، مضيفة أن كلمة "الدح" هى كلمة مصرية قديمة تعنى سخن.

كما تأثرت اللغة العربية الفصحى باللغات الأخرى منها الصولجان، وهى كلمة فارسية تعنى العصى المنعطفة الرأس، مشيرة إلى أن اللغة العربية استعانت من المصرية القديمة بعض الكلمات مثل "هوى" أى سقط، و"عبير" بمعنى رائحة وغيرها من الكلمات.

وفسرت لميس أن "البرية" لفظ غير عربى يطلق على الصحراء، كما أنها لفظ مصرى قديم تعنى ساحة المعركة، وقد أطلق الفراعنة على الصحراء "ديشيرت" أى الأرض الحمراء.

وتابعت لميس حكايتها عن اسم "بو صير أو أبو صير" وهو اسم يطلق على أكثر من بلدة فهو مشتق من المصرية القديمة من "بر أوزير أى بيت أوزوريش"، وانتشر ذلك الاسم فى أكثر من بلدة لأن قبر "أوزير" يعد قبر رمزى عندما قطعوا جثة الإله ست فى الإسطورة ووزعوها على أقاليم مصر الـ 42.

وتتواجد "أبو صير" فى أكثر من مكان منها أبو صير الملك فى بنى سويف، وأبو صير مريوط التى تعد منطقة أثرية تجمع بين العصر اليونانى والرومانى، وأبو صير الواقعة على الضفة الغربية من النيل عند الجندل الثانى بالقرب من وادى حلف.

وأشارت إلى أن هناك مقابر "أوزير" الرمزية فهى عبارة عن تابوت فارغ مرفوع على 4 عمدان وساقطا فى المياه وليس على الأرض.