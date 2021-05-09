رمضان فى العالم.. إفطار لكل الجاليات فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وقالت: "المسلمون فى إيطاليا عندهم عادات من مئات السنين بيحاولوا يحافظوا عليها وده بيخليهم يحسوا إنهم فى بلادهم اللى هى الدول العربية، ما بيقعدوش زيينا يدورا على شيخ عشان يسألوه، لا الشيوخ هناك بيتجمعوا مع بعض ويروحوا ينصحوا الشباب وكمان بيتكلموا مع الشباب غير المسلم ليحببوه فى الإسلام".

وأضافت: "موائد الرحمن هناك منظر مبهج جدا لـ كورونا، لأنها بتكون زحمة جدا وبيقعد عليها كل الجنسيات والديانات، وبيفطّروا الفقراء طوال شهر رمضان.. تخيل كده تبقى على مائدة رحمن وتلاقى بيتزا نازلة لك!".

واستطردت مى إيهاب: "المساجد فى إيطاليا واسعة بصورة ملحوظة عشان تسع لعدد كبير من المصلين.. وهناك أول يوم رمضان تتجمع العائلة كلها على مائدة واحدة، وبعد كده يتقابلوا على العيد وعليهم بخير".

وأكملت: "ياميش وخزين رمضان مش عندنا إحنا بس، دى حاجة فى العالم كله وتقريبا كل الرجالة بتاخد قرض عشان تسدد ثمنه، وكمان الأطفال هناك بيزينوا الشوارع والحارات ومش بيشتروا الزنة جاهزة لا الأطفال بيصنعوها بإيدهم من الورق الملون".

واختتمت: "الجاليات العربية هناك بتتجمع فى يوم تفطر فيه مع بعض، وفى اليوم ده بيدعوا الإيطاليين ليفطروا معهم عشان ينقلوا الثقافة بين الشعوب ويعرفوهم بشعائر الدين الإسلامى".