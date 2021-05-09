فيديو- كراميلا يعلم رامبو الشراسة لمواجهة عصابة البولوبيف بالكوارع السامة

جدة - نرمين السيد - وخلال أحداث الحلقة "27" اعترف كراميلا لرامبو أنه السبب وراء وفاة جد "سوسكا" بعد تناوله البولوبيف بالكوارع، واستمر رامبو فى لوم وعتاب كراميلا على فعله.

وبدأ رامبو تدريب كراميلا على "كورس الشراسة" لمواجهة العصابة التى تقضى على كلاب الشوارع عن طريق "البولوبيف بالكوارع"، وكانت أولى خطواته هى "تجويع رامبو وتحنيسه وهو يأكل أمامه ورك الفرخة".

وأوضح كراميلا لرامبو الدرس الثانى أثناء ربطه بالسلسلة وهو "الاستفزاز"، وقال: "مسمار اللى مرمط اسمك وكرامتك بين الكلاب، والكلب الزعيم اللى ذلك"، وأزاد ذلك من شراسة وعنف رامبو، مبررا له كراميلا أن ذلك يساعده فى الدفاع عن نفسه وعنه ضد عصابة "البولوبيف بالكوارع".

كما تحدث عمرو مع شيرى لمعاتبتها محاولا إثبات إخلاصه له، عدم التفكير فى كلام والدها الذى يحث على خيانته لها.

"رامبو وكراميلا"، من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.

ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.