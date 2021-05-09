تسريبات تكشف عن موعد طرح ومميزات هاتف Redmi Note 10S

جدة - نرمين السيد - وأوضحت تلك التسريبات التى جاءت فى "موقع Gadgets Now" أن هاتف ريدمى الجديد يتم طرحه فى 13 مايو المقبل.

وجاء الهاتف "Redmi Note 10S" بإمكانيات تنافس هواتف أوبو وهواتف سامسونج للفئة المتوسطة.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، كما أنها مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

كما يقدم الهاتف بكاميا خلفية رباعية الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والتكبير، وكاميرا سيلفى بدقة 20 ميجا بيكسل، كما سيأتى مع تصنيف IP53 لمقاومة الغبار والماء.

ويحتوى هاتف Redmi Note 10S، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، ويتوفر فى ثلاثة ألوان هم الأزرق والرمادى والأبيض، مقابل سعر 230 دولار.