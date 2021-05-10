جوجل تعلن توفير مجموعة من الميزات لتعزيز الأمان لمستخدميها

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "لايف منت" التقنى أن إحدى هذه الميزات هى التحقق من خلال خطوتين، والتى تضيف درجة إضافية من الأمان لمستخدمى حساب جوجل Google.
وكانت ميزة "التحقق من خلال خطوتين" اختيارية، ويمكن للمستخدمين التسجيل للحصول عليها من إعدادات حساباتهم.
وأعلنت "جوجل" أن جميع المستخدمين ستتاح لهم ميزة "التحقق من خطوتين" قريبًا.
وذكرت الشركة أن هذه ستكون طريقة أخرى لحساب المستخدم، لتأكيد أن المالك الشرعى للحساب يحاول تسجيل الدخول.
وقال مارك ريشر مدير إدارة المنتجات والهوية وأمن المستخدم فى جوجل: "تتمثل إحدى أفضل الطرق لحماية حسابك من كلمة المرور المخترقة أو الضعيفة فى وجود شكل ثانٍ للتحقق، وأنك تقوم بتسجيل الدخول حقًا".
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