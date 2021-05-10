صور .. أسترالى يحتفظ بـ سن سمكة قرش هاجمته وقطعت ساقه

جدة - نرمين السيد - وكان كريس بلويز، المتزلج على الأمواج، قد فقد ساقه، ودخل فى غيبوبة لمدة 10 أيام بعد تعرضه للهجوم الذى حدث فى ولاية ساوث أستراليا عام 2015.

ويبلغ بلويز من العمر 32 عامًا، وكان يمارس رياضة ركوب الأمواج، فى خليج فيشرى، فى إبريل عام 2015، عندما صدمه من الخلف قرش أبيض كبير، يبلغ طوله 5.5 من الأمتار، وبسبب الهجوم علقت سن القرش فى لوح التزلج الخاص به، إلا أن قوانين الولاية تحظر على المواطنين امتلاك أجزاء ذات صلة بأنواع حيوانية محمية، لكن الولاية استثنته من ذلك، وقال بلويز، إنه يحتفظ بالسن على سبيل "التذكار".

وخضع بلويز، لعلاج قدمه فريق الإسعاف الطبى بعد أن استطاع صديقان إعادته إلى الشاطئ، ونُقل بعدها إلى المستشفى فى مدينة أديلايد، حيث قال: "توقف قلبى تمامًا، واضطروا إلى إجراء تنفس اصطناعى حتى ظهرت بادرة للحياة".