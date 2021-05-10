صور .. أزياء مناسبة لـ عيد الفطر 2021

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جدة - نرمين السيد - وتحتار الفتيات فى البحث عن هذه الملابس المناسبة لها مع حجابها حتى تظهرن بشكل أنيق محتشم خلال أجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
ويمكن للفتيات تنسيق بلوزة واسعة قصيرة من الشيفون وتنسيقها مع كارديجان طويل من القطن أو ارتداء فستان طويل ذو أكمام طويلة ومفتوح من الأمام المصنوع من القطن.
ومن صيحات الموضة التى تناسب المحجبات الاستعانة بفيست طويل وواسع وعليه بنطلون واسع من الشيفون.
كما يمكن اعتماد فستان طويل ذو أكمام طويلة مفتوحة من الجانبين مصنوعة من القماس الشيفون، أو اختيار تيشيرت قصير من القطن ذى اللون الأبيض وعليه «كارديجان» طويل.
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