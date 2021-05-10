نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافة بـ26 يوليو ونصائح باستخدام روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، إن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، وتنحصر بعض الأحجام عند مناطق الأعمال أعلى الكنيسة المتجه إلى مناطق المنيب.

وكشف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، ولكن تزداد الكثافة المرورية عند محطة مترو الجامعة للمتجهين من فيصل إلى الدقى ويفضل سلوك شارع مراد.

كما تشهد الحركة المرورية عند محور 26 يوليو ازدحاما فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان وخصوصا أعلى ناهية، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة يزجد ازدحاما عند كوبرى الأباجية لوجود مصادمة هناك، وحذر من سلوك أعلى كوبرى الحدائق ونصح باستخدام شارع مصر والسودان.

بينما الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.