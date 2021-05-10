ساعة أبل الجديدة تحدد نسبة السكر وضغط الدم

جدة - نرمين السيد - وأشارت أبل إلى أن ساعتها الجديدة بها ميزة طبية وهى قياس مستويات السكر فى الدم وتحديد مستوى ضغط الدم، ما يحدث ثورة تكنولوجية جديدة للحفاظ على صحة المستخدمين.

وأوضح أحد موردى شركة أبل أن تلك الساعة الذكية تتمتع بقدرتها على قياس مستوى السكر والضغط وأيضا تحديد نسبة الكحول فى الدم، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم، وفقا لموقع USA Today.

ومن المحتمل أن يثير التتبع الطبى الموسع لساعة آبل الذكية القادمة اهتمام المستهلكين، خصوصا المصابين بداء السكرى من النوع الثانى، والذين قد يحتاجون إلى اختبار نسبة السكر فى الدم مرات عدة يوميًا.

وتتمكن ساعة أبل الجديدة من التفوق على سابقتها من الجيل السادس التى استطاعت قياس مستويات الأكسجين فى الدم، لدورها فى متابعة بعض الأمراض المزمنة الخطيرة.