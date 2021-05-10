فى صباحك ومطرحك.. مظاهر الاحتفال بالعيد بمحافظات مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت سالى سعيد خلال "صباحك ومطرحك"، إن من مظاهر الاحتفال بالعيد فى البحيرة تقديم الترمس للضيوف والحلبة المنبتة وتبادل أطباق الكعك.
وأشار فادى إبراهيم، إلى أن القرى تجهز "المندرة" فى الأعياد، وتشهد زيارة المقابر ورقصة التحطيب عقب صلاة العيد، ولكن فى سوهاج يحرصون على تناول الرنجة والملوحة مع العيش الشمسى.
ويعد السمك المملح أو "الناشف" وجبة العيد المفضلة بالنسبة لسكان البحر الأحمر، بينما المجتمعات البدوية يهتمون بإقامة حفلات السمر وإلقاء الأشعار البدوية.
ويحرص سكان شمال سيناء فى العيد بإقامة مسابقات بالجمال، ويتناول سكان مرسى مطرح بتناول العيش المتقطع مع العسل والسمن والتمر بعد صلاة العيد.
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