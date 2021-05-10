طرح تطبيق Clubhouse بهواتف أندرويد فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وتم توفير تطبيق "Clubhouse" على أنظمة أندرويد بعد مرور عام من ظهوره لأول مرة على نظام iOS الأساسى.

وطُرح التطبيق من نسخة أندرويد على متجر Play للمستخدمين فى الولايات المتحدة، وتسعى الشركة لتوفيره فى بلدان أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية ثم باقى دول العالم.

وحظى التطبيق على شعبية كبيرة منذ لحظة إطلاقه العام الماضى على أنظمة iOS، وتبدأ فى الاختبار التجريبى له خلال ذلك الشهر بهواتف أندرويد.

وبمجرد الدخول إلى Clubhouse، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة وفقًا لمجالات اهتمامك، كما أن لديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث حول الغرف المختلفة.

وتحاول الشركة التركيز فى جمع التعليقات من المستخدمين وإصلاح أى مشكلة وإضافة الميزات النهائية قبل طرحها على نطاق واسع.