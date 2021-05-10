جدة - نرمين السيد - وتم توفير تطبيق "Clubhouse" على أنظمة أندرويد بعد مرور عام من ظهوره لأول مرة على نظام iOS الأساسى.
وطُرح التطبيق من نسخة أندرويد على متجر Play للمستخدمين فى الولايات المتحدة، وتسعى الشركة لتوفيره فى بلدان أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية ثم باقى دول العالم.
وحظى التطبيق على شعبية كبيرة منذ لحظة إطلاقه العام الماضى على أنظمة iOS، وتبدأ فى الاختبار التجريبى له خلال ذلك الشهر بهواتف أندرويد.
وبمجرد الدخول إلى Clubhouse، يمكنك تسجيل الدخول والخروج من الدردشات المختلفة وفقًا لمجالات اهتمامك، كما أن لديك الخيار للتعبير عن أفكارك أو مجرد الاستماع إلى ما يحدث حول الغرف المختلفة.
وتحاول الشركة التركيز فى جمع التعليقات من المستخدمين وإصلاح أى مشكلة وإضافة الميزات النهائية قبل طرحها على نطاق واسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح تطبيق Clubhouse بهواتف أندرويد فى الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.