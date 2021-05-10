فيديو- اسمع منى.. حكاية التمريض «ملائكة الرحمة»

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن مهنة التمريض ظهرت منذ بداية الخليقة بأشكال كثيرة، وكانت رفيدة بنت كعب الأسلمى فى العصر الإسلامى خصصت خيمة لعلاج الجرحى المصابين فى الغزوات والحروب والتى كان من أولها غزوة الخندق وكان أبرز المصابين الصحابى سعد بن معاذ، وتكريما لمجهوها فى علاج المصابين أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم سهم رجل مقاتل، كما هناك أيضا الصحابية حمنة بنت جحش وكانت تعالج المرضى وتروى عطش المقاتلين بالماء فى الحروب.

وأشارت داليا الخطيب إلى أن مارى لينكون زوجة رئيس الولايات المتحدة السادس عشر أبراهام لينكولن، اشتركت فى الحرب الأهلية الأمريكية، عن طريق التمريض وعلاج المصابين فى الحرب.



ولفتت إلى أن فلورنس نايتينجيل البريطانية والمشهورة بـ"سيدة المصباح" ولقبت بهذا اللقب لأنها كات تخرج فى ظلام الليل خلال الحروب لتبحث عن المرضى والمصابين لإسعافهم، وهى تعد مؤسسة التمريض الحديث، لذا أصبح عيد ميلادها هو اليوم العالمى للتمريض 12 مايو من كل عام.

وقالت داليا الخطيب أنه فى الوقت الحالى ومع انتشار الفيروس اللعين الذى يتنقل عبر الدول والقارات فى صمتٍ تام يقتل مواطنين ويصيب آخرين ويذرع الخوف والهلع فى نفوس الكثير ووسط هذه المشاعر القاسية، يقف أطباء مصر على خط الدفاع الأول غير عابئين بخطر الإصابة فى مشهد يؤكد أصالتهم وتضحياتهم فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد والذى يتطلب كل فعل مسؤول لحماية مصر من هذا الوباء.