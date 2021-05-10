قبل طرحه بيومين .. مواصفات هاتف Zenfone 8 Mini

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "جى إس إم آرينا" إلى مواصفات وسعر الهاتف الخارق "Zenfone 8 Mini". ويأتى الهاتف الجديد بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED ، بقياس 5.9 بوصة مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. يتمتع الهاتف الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابيكسل، سيدعم الهاتف الذكى تسجيل الفيديو بدقة 8K، مع كاميرا سيلفى. ويتوفر بالهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 و16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيحزم الهاتف بطارية بقوة 4000 ميللى أمبير فى الساعة، والتى ستشحن عبر تقنية الشحن بقدرة 30 واط. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف "Zenfone 8 Mini" 750 دولارا أمريكيا.

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