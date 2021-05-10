فيديو- مستر جو.. ماكينة لشرائح البيتزا فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - ويدخل فى صناعة البيتزا العديد من التعديلات التى تلقى قبولا من الإيطاليين، حتى تم تصنيع آلة تقدم شرائح البيتزا المخبوزة للزبون فى دقائق معدودة.
وتسمى تلك الآلة "بماكينة مستر جو بيتزا"، ويديرها فرد يدعى ماسيمو بوجولو فى شارع فيا كاتانيا في العاصمة روما.
وتعمل آلة البيتزا عن طريق وضع الزبون للنقود واختيار نوع البيتزا المفضلة، ثم يحصل على البيتزا فى دقائق معدودة مقابل سعر يتراوح بين 4.5 و6 يورو، وفقا لشبكة "يورو نيوز".
ولجأ ماسيمو إلى تلك الفكرة لمساعدة هؤلاء الذين يرغبون فى تناول المنتجات السهلة السريعة خلال فترة زمنية محددة، وخصوصا مع انتشار فيروس كورونا وغلق المطاعم.
وتعمل ماكينة "مستر جو بيتزا" على مدار 24 ساعة، وقادرة على خبز فطيرة البيتزا أمام أعين الجمهور، وتستوعب ما يكفى من العجين لما يصل إلى 100 شريحة يوميا ويمكن تعبئتها فى أى وقت بواسطة أحد العمال.
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