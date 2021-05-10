جدة - نرمين السيد - وقالت مقدمة البرنامج إن ألمانيا يتواجد فيها 4 ملايين مواطن مسلم، وأن عدد ساعات الصوم تستمر لمدة 18 ساعة.
وأضافت بأن شهر رمضان مناسبة دينية عظيمة ورغم تجمعنا على حبها إلا أننا نحتفل بها كمسلمين حول العالم بأشكال مختلفة.
رمضان فى العالم.. إفطار لكل الجاليات فى إيطاليا
وعن عادات الألمان المسلمين خلال شهر رمضان قالت مى إيهاب:
- يمارسون كل شعائرهم بحرية فى رمضان
- هناك جاليات تصوم وتفطر تبع دولتها الأم، وهناك جاليات تصوم وتفطر حسب وسائل الإعلام.
- تناول الإفطار الجماعى هناك للمسلمين وغيرهم من جميع الطوائف والأديان.
- أثناء تناول الإفطار يتبرع أحد الأشخاص الذى يملك صوتا عذبا فى قراءة القرآن حتى انتهاء الجميع من تناول الطعام، لكى يحبب غير المسلمين فى الإسلام.
- يحرصون دائما على صلاة التراويح بشكل يومى، ويحرصون أخر 10 أيام على الاعتكاف فى المساجد.
- الأكلات تختلف حسب اختلاف جنسيات المسلمين هناك.
- الشطة بالخل المصرية متداولة بشكل كبير هناك.
- شهر رمضان هناك موسم للأكلات والوجبات الحلال.
- يكسرون صيامهم بالتمر والشوربة وبعض الأكلات الألمانية مثل البروكلى والقرع المشوى.
واختتمت: "رمضان بالنسبالهم 30 يوم عيد، وبيهنوا بعض بقدومه قائلين: "عيد مبارك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان فى العالم.. أغرب عادات ألمانيا خلال شهر الصوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.