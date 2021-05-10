رمضان فى العالم.. أغرب عادات ألمانيا خلال شهر الصوم

جدة - نرمين السيد - وقالت مقدمة البرنامج إن ألمانيا يتواجد فيها 4 ملايين مواطن مسلم، وأن عدد ساعات الصوم تستمر لمدة 18 ساعة.

وأضافت بأن شهر رمضان مناسبة دينية عظيمة ورغم تجمعنا على حبها إلا أننا نحتفل بها كمسلمين حول العالم بأشكال مختلفة.

رمضان فى العالم.. إفطار لكل الجاليات فى إيطاليا

وعن عادات الألمان المسلمين خلال شهر رمضان قالت مى إيهاب:

- يمارسون كل شعائرهم بحرية فى رمضان

- هناك جاليات تصوم وتفطر تبع دولتها الأم، وهناك جاليات تصوم وتفطر حسب وسائل الإعلام.

- تناول الإفطار الجماعى هناك للمسلمين وغيرهم من جميع الطوائف والأديان.

- أثناء تناول الإفطار يتبرع أحد الأشخاص الذى يملك صوتا عذبا فى قراءة القرآن حتى انتهاء الجميع من تناول الطعام، لكى يحبب غير المسلمين فى الإسلام.

- يحرصون دائما على صلاة التراويح بشكل يومى، ويحرصون أخر 10 أيام على الاعتكاف فى المساجد.

- الأكلات تختلف حسب اختلاف جنسيات المسلمين هناك.

- الشطة بالخل المصرية متداولة بشكل كبير هناك.

- شهر رمضان هناك موسم للأكلات والوجبات الحلال.

- يكسرون صيامهم بالتمر والشوربة وبعض الأكلات الألمانية مثل البروكلى والقرع المشوى.

واختتمت: "رمضان بالنسبالهم 30 يوم عيد، وبيهنوا بعض بقدومه قائلين: "عيد مبارك".