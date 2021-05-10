فيديو- كلام محترم.. أحمد الطاهرى: فيلم البوسطجى نموذج لعلم السيناريو

جدة - نرمين السيد - واستشهد الطاهرى، بيوم موكب نقل المومياوات من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، والذى كان من ضمن الأخبار المواكبة له إصدار طابع بريد مصرى مخصص بتلك المناسبة، مشيرا إلى أن طوابع البريد جزء من توثيق سيرة الأمم، ويتم التعامل معها على أنها جزء من البصمة الإنسانية فى المجتمع حتى بعد مرور السنوات.
وأوضح الطاهرى أن هيئة البريد يتجاوز عمرها عمر دول، حيث يرجع إلى عصر الخديوى إسماعيل، مضيفا أن الفيلم الذى كتبه الأستاذ صبرى موسى "البوسطجى" يعد نموذجا لتدريس علم السيناريو.
وقال الطاهرى: "متستغربش لما تسمع عن أعمال تطوير فى هيئة البريد، وكان طبيعيا أن يتم تطويره لتوسعها حتى تشمل 24 خدمة سواء خدمات أحوال مدنية ومروية، وغيرها".
وأضاف الطاهرى أن عملية التطوير جزء من المخطط الشامل فى التنمية الاقتصادية بمصر والتى تحمل عنوان "التحول الرقمى"، كما ظهرت أهمية هيئة البريد مع دخول الموجة الثانية من كورونا.
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