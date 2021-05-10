فيديو- ولاد الأصول.. محمد على خير يروى قصة مصطفى الطواف لتوثيق التراث

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى محمد على خير، خلال حلقة اليوم من برنامج "ولاد الأصول"، عبر الراديو 9090، عن الحرف اليدوية التراثية، مؤكدًا أن السياح يأتون من كل بقاع العالم لزيارة الصنايعية فى خان الخليلى والجمالية والدرب الأحمر.





وأوضح خير، أن الصناعات التراثية أصبحت معرضة للاندثار لأسباب كثيرة منها الشغل الصينى وهجرة أغلب الجيل الجديد من الصنايعية للصناعة والبحث عن صنعة أخرى للحصول على مكسب أكثر. وأشار إلى أن مصطفى الطواف، نشأ فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة وزعت فيه حب التراث وكل ما هو قديم، مضيفًا: "مصطفى ابن الدرب الأحمر صعب عليه أن يرى الفن يندثر، فقرر أن يوثق شغل الصنايعية". ولفت إلى أنه التحق بأكاديمية الفنون وتخصص فى التوثيق، منوهًا إلى "الطواف" أطلق مبادرة "يلا على الورشة"، لربط الأجيال الناشئة بماضيهم وتراثهم عبر جولات ميدانية بين أصحاب الورش. وأكد أن أصحاب الورش فتحوا الورش أمام الزوار واستقبلوهم بكل حب ليعرفوا سر الصنعة.

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