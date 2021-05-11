Teamviewer يفعل خاصية جديدة لعدم استغلاله فى الاختراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلنت الشركة تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية للاتصالات الواردة فى البرنامج الخاص بها والذى يحمل نفس الاسم.
وتتيح هذه الخاصية إرسال إشعار فورى للمستخدم على الهاتف الذكى، إذا حاول أحد الأشخاص الوصول إلى الحاسوب الخاص به، ولكن بشرط التسجيل مسبقا فى هذه الوظيفة.
وقالت شركة " Teamviewer"، إن "المصادقة ثنائية العامل للاتصالات الواردة" تقتصر حاليا على الحواسب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز، مشيرة إلى أنه مقرر إطلاقها قريبًا، على أجهزة الماك والحواسيب المزودة بنظام لينوكس.
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