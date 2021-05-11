صور.. أفكار محتشمة لأزياء عيد الفطر 2021

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جدة - نرمين السيد - ومن الممكن الاستعانة بالفستان الفلورى الماكسى المنفوش، الذى يعد من التريندات المنتشرة منذ 20 عاما، ومازالت تسيطر على الأزياء وخصوصا فى الربيع والصيف.
وتعد العباءة من أكثر أشكال الأزياء التى تسيطر على الإطلالات وخصوصا خلال شهر رمضان وصباح أيام العيد.
كما يعتبر الكارديجان من تريندات الموضة المستمرة حتى عامنا هذا، فهو من قطع الأزياء الأساسية التى لا تخلو خزانة أى فتاة منه، ويضفى على مرتديته المزيد من الأناقة والحشمة.
وتلجأ الفتيات إلى الجيب البليسيه، فهى من الإطلالات المفضلة لكثير من الفتيات، وتتناسب مع الفتيات بشكل عام والمحجبات بشكل خاص.
وأصبح البنطلون الواسع من أبرز صيحات الموضة والذى تذخر به الفتيات وخصوصا المحجبات، حيث يمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة.
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