قبل طرحه.. مزايا Honor 50 الخارقة

جدة - نرمين السيد - ويظهر الهاتف فى تصميم ثلاثى للكاميرا الخلفية على شكل حلقتين دائريتين، مع شكل مستطيل، حيث تضم الحلقة الأولى كاميرا رئيسية، أما الحلقة الثانية فتضم كاميرات بمستشعرات للاتساع والعمق.

ويأتى "Honor 50" بشاشة منحنية يبلغ قياسها 6.79 بوصة من نوع AMOLED وبدقة + 1440 بيكسل، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار، وفقا لموقع GSMArena.

ويُقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، والثالثة بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرتى سيلفى الأولى ستأتى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويتوفر به ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت ونظام التشغيل أندرويد 11.

كما يحتوى على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، مما يعمل على شحن بطارية الهاتف بشكل كامل فى وقت سريع.