نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وقال صابر، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة.

وكشف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، ماعدا مطلع كوبرى فيصل للمتجه من فيصل إلى الجيزة.

وأضاف أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضى وطبيعى، ماعدا أعلى منطقة كفر حكيم للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، ونصح باستخدام محور روض الفرج.

وأوضح أن الكثافات المرورية فى القاهرة تشهد ازدحاما فى أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من الدمرداش ويمكن استخدام غمرة، كما حذر من كوبرى الحدائق والزاوية ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.