صباحك ومطرحك.. كيف تقضى إجازة عيد الفطر وفقا لبرجك؟

جدة - نرمين السيد - وقالت سالى سعيد خلال "صباحك ومطرحك"، إن أصحاب برج الجدى: "مش فارق معاهم عيد أو مش عيد.. كله رايح"، والدلو يخططوا وفى النهاية يفعلون أشياء أخرى. وأشار فادى إبراهيم، إلى أن برج الحوت يقضى إجازة العيد "هيقعدوا على الكنبة ومش هيتحركوا"، والحمل مثل الدلو. وأصحاب برج الثور يقضون الإجازة فى الأكل فقط، والجوزاء يستمتعون بمشاهدة مسلسلات رمضان، والسرطان لم يفعلوت شيئا سوى النوم واعتباره أنه الرفيق الأمثل طوال الإجازة. بينما برج الأسد، قال عنه فادى: "قاعد برنس فى مملكته الخاصة ولو حد اقترح أماكن تمام ولو مفيش خلاص"، ولكن برج العذراء واضع خطة مثالية والعائلة والأصدقاء جزء منها. ويهتم أصحاب برج الميزان بعمل كوب الشاى باللبن والكعك فقط، والعقرب يقضى إجازته نكد فى حالة عدم فعل ما يريده، والقوس يستمتع بتلك الأيام فى التواصل مع الآخرين هاتفيا وتجربة أشياء جديدة.

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