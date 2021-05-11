3 طرق لتنظيف المنزل لاستقبال العيد

جدة - نرمين السيد - وقدم موقع "good house keeping" بعض النصائح الخاصة بتنظيف المنزل والواجب اتباعها لإزالة البقع وتنظيف الأوساخ وتلميع الأرضيات، لاستقبال العيد بجو نظيف مبهج.

تكره بعض النساء تنظيف حوض المطبخ وخصوصا إذا كانت رائحته كريهة، ولكن للتخلص منها يجب وضع شرائح من قشر الليمون فى الحوض ثم إلقاء الماء البارد للتخلص من أى روائح.

ولتنظيف الميكروويف والتخلص من البقع المتواجدة فيه، يجب ملء وعاء كبير آمنًا للاستخدام في الميكروويف بكوب من الماء وليمون مفروم أو برتقال أو عدة ملاعق كبيرة من الخل ووضعه بالداخل ثم تشغيل الجهاز على حرارة عالية لدقائق عدة وتصبح النافذة مشبعة بالبخار، ثم يترك ليبرد لمدة 5 دقائق قبل فتح الباب، ثم يمسح من الداخل والخارج بإسفنجة.

-الثلاجة:

تنظف الرفوف الداخلية للثلاجة بشكل منتظم، كما تمنح لصناديق والأرفف القابلة للإزالة تنظيفًا عميقًا بين الحين والآخر، وخروج أرفف وصناديق الأبواب وغسلها بالماء الدافئ والصابون للتخلص من البكتيريا.

-الغسالة:

قبل ملاحظة وجود رائحة فى الغسالة، يجب تجديدها عن طريق إضافة مسحوق الغسيل وتشغيل دورة تنظيف الغسالة الخاصة على جهازك.

-بالوعات الدش:

يخلط نصف كوب من صودا الخبز مع ربع كوب من ملح الطعام، ويُسكب المزيج في البالوعة، متبوعًا بكوب من الخل الساخن، سوف تظهر رغاوى وفقاعات، دعيها تقف لمدة 15 دقيقة، واتبعى ذلك بتشغيل ماء الصنبور الساخن لمدة 15 إلى 30 ثانية على الأقل، هذا مفيد بشكل خاص للمصارف التى نادرًا ما تستخدم