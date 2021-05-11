أكلة سهلة.. الشيف حسن حسونة يقدم طريقة عمل البسكويت بـالمقادير

جدة - نرمين السيد - وعن مقادير عمل البسكويت قال الشيف حسونة: "كيلو دقيق فاخر وربع كيلو سكر ونص كيلو زبدة و4 بيضات و2 كيس بيكن باودر وكيس فانيليا"، ويتم ضرب المكونات ثم وضع الدقيق ويمكن وضع جوز هند أو مكسرات أو سودانى، وبعد تكوين العجينة يتم عمل تشكيلات للبسكويت وتلوينه بالكاكاو ورصه فى الصاج بعد وضع مادة دهنية.

وبعد وضع البسكويت فى الصاج يتم وضعه فى الرف الثانى بالفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية، داعيًا إلى عدم تحرك البسكويت قبل أن يبرد.

ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، والذى يُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضّر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.

وعلى مدار شهر رمضان يمكن الاستمتاع مع حسونة، كل يوم، بإعداد وجبة إفطار، بطرق جديدة وبسيطة، بالإضافة إلى معلومة عن القيمة الغذائية للوجبة، كما يقدم حسونة وصفة لطبق مميز على السحور يوميًا.