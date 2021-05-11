Shadow Ban.. ميزة جديدة فى إنستجرام

جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك الميزة فى رؤية الأصدقاء للمحتوى عبر إنستجرام، ولكن أى تعليقات يتركونها تكون غير مرئية للمستخدم ولجميع المتابعين الآخرين. وتعد ميزة "Shadow Ban" هى بديل فعال لحظر المستخدمين، والمساعدة فى القضاء على الإزعاج الذى يتلقيه المستخدم من متابعيه. ولتفعيل ميزة "Shadow Ban" لدى مستخدمى إنستجرام، يجب: -فتح إنستجرام والانتقال إلى المنشوؤ الذى به أحد التعليقات المزعجة. -السحب تجاه اليساه على التعليق لرؤية علامة تعجب، يجب الضغط عليها. -تحديد خيار "تقييد اسم المستخدم". -يحظر بعدها المتابع عبر حسابك بشكل فعال.

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