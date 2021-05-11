فيديو- رمضان فى العالم.. عادات البرتغال فى الاحتفال بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن البرتغال يستقبلون ليلة القدر بإشعال الشموع، بالإضافة إلى افتتاح مدارس إسلامية كل عام خلال شهر رمضان لتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية.

وتشتهر البرتغال بمهرجان المظلات، وتنتشر خلالها الشوارع بشمسيات ملونة للاحتفال برمضان وللوقاية من حرارة الشمس، ويقام تلك المهرجان أكثر من مرة لتنشيط السياحة هناك.

وأوضحت أن المسلمين فى البرتغال أقلية، كما أن أغلبهم مهاجرين من بلاد عربية، مما يتسبب انتشار العادات والتقاليد المختلفة ومظاهر الاحتفال طوال الشهر.

وقالت أن المسلمين هناك يحرصون على الشعور بأيام شهر رمضان وروحانياته، فيؤدون جميعهم صلاة التراويح بالمساجد، بالإضافة إلى إقامة موائد الإفطار فى الجوامع وتنزيل أصناف المميزة لكل دولةوللتعارف وتبادل الثقافات المختلفة.