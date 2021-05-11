اسمع منى.. المصريون أصل الجدعنة

جدة - نرمين السيد - وقالت خلال الحلقة: "ربنا ميز الإنسان وجعله مميزا عن باقى المخلوقات، وجعل لكل فرد موهبة أو حاجة بتميزه، ولو بصينا إيه أكثر حاجة بتميز المصريين هتلاقى الجدعنة، الحقيقة أن الجدعنة موجودة جوا المصريين من زمان أوى".
وأضافت: "الحكاية إن مصر بلد جدعة جدا وده مذكور فى كتاب التاريخ من زمان أوى، يمكن من أيام سيدنا يوسف لما كان فى مصر، وكلنا أكيد عارفين القصة إيه، وإن الجفاف ضرب الأرض كلها ومصر وقتها كانت أكثر مكان فيه خيرات موجودة وكان بيجيلها ناس من كل مكان عشان ياخدوا من خيرها، ما هى فيها خزائن الأرض، وبسبب ده جه أهل فلسطين ومعاهم إخوة سيدنا يوسف لمصر عشان يطلبوا العون منها وقد كان، ورجعوا بلدهم بالخير الكثير".
وتابعت: "كتير من الحاجات اللى حصلت بتدل على جدعنة المصريين زى المعونة المادية التى حصلت عليها بعض الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، جاء مصر الرئيس الأمريكى الأسبق عشان يطلب من الملك فاروق الأول معونة مادية للدول المتضررة من الحرب ولأننا جدعان جدا مصر ساعدت وأقرضت هذه الدول".
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