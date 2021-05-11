حامل المسك.. الأزهرى يتحدث عن مكارم الأخلاق

جدة - نرمين السيد - تناولت حلقة اليوم من برنامج "حامل المسك"، الذى يقدمه الدكتور أسامة الأزهرى، والمذيع مصطفى عاطف، على الراديو 9090، الجزء الأخير من سرد مكارم أخلاق رسولنا الكريم ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.





وقال الأزهرى، إنه نقل عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال: لما أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال الناس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت فى الناس لأنظر إلى وجهه، فلما رأيت وجهه عرفت أنه وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته منه أن قال: "يا أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام".

لذا فقد اهتم الإسلام بهؤلاء اهتماما كبيرا وشرع نظاما اقتصاديا عظيما قوامه الزكاة والصدقة والوقف وغيرها مما يجعل النظام الإسلامى أعلى وأعظم نظام اهتم بشأن الإنسان فى قضايا الفقر والحاجة.

وقال عنه على رضى الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرًا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم".

وقالت له أم المؤمنين خديجة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثها بشأن المَلك الذى نزل عليه بغار حراء، قالت: "كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق".

وأضاف الشيخ "الأزهرى" فى مدح رسول الله قائلًا: "ألف النسك والعبادة والخلـوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت فى العبادة الأعضاء".

حامل المسك.. أسامة الأزهرى: الله أنزل الدين ليكون للناس رحمة وراحة

وشهدت الحلقة أداء المنشد مصطفى عاطف، أنشودة فى مدح رسول الله (ص) بعنوان "قمر سيدنا النبى".

برنامج "حامل المسك"، يقدمه الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، والمنشد مصطفى عاطف، على الراديو 9090، فى تمام الساعة 2 ظهرًا.