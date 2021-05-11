مكسرات لميس.. تاريخ إنشاء جريدة الوقائع المصرية

جدة - نرمين السيد - وفى حلقة اليوم، تحدثت لميس جابر، عن تاريخ جريدة الوقائع المصرية، مؤكدة أن محمد على هو من أسسها، وصدر أول عدد منها فى 3 ديسمبر، كما أنها تعد أول صحيفة عربية تصدر فى الشرق الأوسط.

وأكدت لميس جابر أن الوقائع المصرية، صدرت بالعربية والتركية، واستمرت على هذا الحال لفترة طويلة، وبعد ذلك صدر قرار بأن تكون الصحيفة بالعربية فقط.

وكانت الجريدة توزع على الموظفين فى الدولة، وضباط الجيش والشرطة، إلى أن توقفت فى عهد الوالى سعيد باشا، حسب تصريحات لميس جابر على الراديو 9090.

وأوضحت أن الوقائع المصرية عادت مرة أخرى، مع الاحتلال البريطانى لمصر، وتحولت إلى شعبية، تسعى لتنوير الناس، وذلك على يد محمد عبده، لافتة إلى أن اسمها تحول الآن إلى "الجريدة الرسمية".